Ташкент, 17 мая 2021, 14:26 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщили 17 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.
Глава Узбекистана отметил вклад Токаева в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами. Собеседники также обсудили двусторонние отношения и региональную повестку.
Напомним, Касым-Жомарта Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. Ранее президента Казахстана поздравил глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
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