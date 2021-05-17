Таллин, , 14:26 — REGNUM С понедельника, 17 мая, в учебные заведения основного, специального технического и высшего образования Эстонии вернулись школьники и студенты: введенные ранее дистанционные ограничения в связи с эпидемией коронавирусаотменены. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства образования страны.

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Подчеркивается, что при проведении учебной работы по-прежнему нужно считаться с общими требованиями по охране здоровья, рекомендациями и распоряжениями Департамента здоровья. Так, в помещениях нужно обеспечивать хорошее качество воздуха за счет проветривания или вентиляции. Рекомендуется как можно больше находиться на свежем воздухе.

В то же время внутри зданий запрещены групповые занятия и при проведении индивидуальных занятий следует руководствоваться правилом 2+2. Помещения необходимо заполнять не более, чем на 25%. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.

С 17 мая на свежем воздухе разрешается проводить молодёжную работу, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации в группах до 25 человек, включая руководителя.