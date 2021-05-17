Красногорск, , 14:28 — REGNUM В 2020 году сельское хозяйство Подмосковья достигло рекордных показателей развития за все постсоветское время. Об этом 17 мая сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

По его словам, производство овощей открытого грунта в 2020 году увеличило на 12,7%, а урожай пшеницы вырос более чем на треть.

«По результатам работы в 2020 году отрасль сельского хозяйства показала достаточно динамичное развитие. На 4,5% увеличились надои молока, на 36,6% увеличился урожай пшеницы. Хотелось бы отметить, что это рекордные показатели за все постсоветское время», — отметил глава регионального минсельхоза.

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