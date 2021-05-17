Эйндховен, Нидерланды, 17 мая 2021, 14:25 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может перейти в нидерландский ПСВ. Об этом 17 мая сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, ПСВ хочет усилить линию обороны опытным игроком и заинтересован в услугах 27-летнего французского футболиста.
Отмечается, что ПСВ считает Жиго приоритетной целью, поскольку он удачно провёл сезон в «Спартаке».
Напомним, Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. В сезоне 2020/21 он провёл 26 матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, стал вторым в турнирной таблице РПЛ и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.