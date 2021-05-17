Москва, , 14:31 — REGNUM Строительство заправок на сжиженном природном газе (СПГ) вносит серьёзный вклад в развитие «зелёной» энергетики. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 мая на встрече с председателем правления «Новатэка» Леонидом Михельсоном.

Михельсон рассказал главе государства о введении в Магнитогорске малотоннажного завода по производству СПГ и о планах полностью покрыть СПГ-заправками трассу Санкт-Петербург — Челябинск. Около десяти таких заправок уже есть в Германии, строятся заправки в Польше.

«Это отлично, потому что это серьёзный вклад в развитие «зелёной» энергетики», — сказал Путин.

Российский лидер одобрил и зарубежное строительство заправок, напомнив о планах «декарбонизации экономики в Европе».

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