Вологда, , 14:23 — REGNUM В Вологде следственные органы занялись выяснением причин массовой госпитализации курсантов Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 17 мая, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная групп, специалисты Роспотребнадзора. Расследование ведут следователи-криминалисты и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел.

«Изымаются пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе. Следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками пищевых продуктов», — добавили в СКР.

Точное количество пострадавших пока уточняется.

Добавим, что по данным РЕН ТВ, в инфекционную больницу в Вологде с отравлением попали 47 курсантов Института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. К медикам они обратились накануне, 16 мая. Сейчас курсанты проходят лечение. Причины их отравления пока не известны.