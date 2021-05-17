Таллин, , 14:22 — REGNUM Решение правительства Эстонии о первом за последнее десятилетие сокращении военного бюджета можно приветствовать, но с одной оговоркой: почему сокращение начато с роспуска единственного оркестра Сил обороны. Об этом известный публицист русской Эстонии, издатель tribuna.ee Родион Денисов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Правящая коалиция Эстонии наконец покусилась на «святое» — оборонный бюджет. Но чтобы нас не сильно ругали, сократить решили «ради экономии» лишь десять военных батюшек (капелланов) и военный оркестр! Вот сэкономим-то!», — иронично написал он.

Денисов напомнил, что наоборонуЭстониявыделяетболее 2%своего национального ВВП. «Наэтиденьгиприжеланииможнобылобывообщеликвидироватьочередикврачам-специалистамилисоздатьстолькокоексвысокооплачиваемыммедперсоналом, чтовстранеможнобылобыневводитьлокдаун (в связи с коронавирусом —ИА REGNUM)», — считает публицист.