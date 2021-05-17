Киев, , 14:21 — REGNUM Кадровые перестановки в правительстве Украины — это «нормальный рабочий процесс», заявил на брифинге 17 мая первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Политик подтвердил, что на внеочередном заседании 18 мая Рада намерена уволить министров инфраструктуры, экономики и здравоохранения, заявил, что к этим чиновникам можно выдвинуть претензии в недостаточно системной работе министерств и в проблемах в коммуникации с Верховной радой.

Корниенко заявил, что в случае результативных голосований за увольнение в четверг, 20 мая, парламент может назначить новых глав министерств.

Между тем, советник главы офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк в интервью РБК заявил, что нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий допустил «просчеты в управлении отраслью», в частности в сфере железнодорожного транспорта, также были скандалы, с министерством. Что же касается отставки министра экономики Игоря Петрашко, заявил Подоляк — «ощущался определенный дефицит инициатив — в частности, относительно защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса».

ИА REGNUM напоминает, что в партии Зеленского уже определились с кандидатами на посты министров.