Москва, , 14:21 — REGNUM Развитие системы финансового обслуживания населения, на основе современных IT-технологий, несомненно повысило удобство использование банковских сервисов. В этом смысле, новая функция на базе QR-кодов, расширяющая возможности осуществления операций по картам, делает жизнь клиентов банков проще, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Однако это весьма обманчивая простота. Формальное удобство новой услуги, таит в себе дополнительную угрозу утраты гражданами реального контроля за своими счетами.

Все увеличивающаяся линейка цифровых банковских сервисов, в своей совокупности образует сложную и, как показывает практика, открытую для внешнего негативного воздействия систему.

Так, в 2020 году со счетов банковских клиентов было похищено почти 10 млрд рублей (это более 770 тыс. транзакций), причем 8,7 млрд рублей украдено у физических лиц, в основном с использованием удаленной банковской инфраструктуры.

Новая же опция QR-кодов, упрощая доступ к личным финансам, открывает перед злоумышленниками дополнительные возможности, для неправомерных действий, как посредством непосредственной кражи QR-кодов, так и на основе уже отработанных методов социальной инженерии.

Собственно говоря, развивающаяся цифровизация банковской сферы, уже замыкается сама на себя, предлагая решение надуманных проблем, параллельно создавая новые.

В сложившейся ситуации одного только регулирования все новых электронных финансовых услуг со стороны Банка России уже недостаточно.

Риски преступного посягательства на средства населения возрастают многократно, что настоятельно требует от регулятора прямого запрета на внедрения новых банковских сервисов, создаваемых на цифровой основе, и содержащей риски хищения денежных средств клиентов.

Кроме того, требуется ревизия уже существующих электронных финансовых сервисов, с целью ограничения возможностей удаленного предоставления банковским клиентам услуг, связанных с финансовой ответственностью последних (прежде всего, это касается предоставления потребительских займов) и расширения перечня транзакций, требующих личного присутствия физического лица в кредитном учреждении.

Процесс, упрощения операций с денежными средствами, имеет свои границы, которые определяются соображениями безопасности. Пришла пора вернуть клиентов в офисы банков», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году российские банки начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты. Для этого нужно будет создать QR-код на получение определенной суммы.

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