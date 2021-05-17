Лондон, , 14:19 — REGNUM Аналитики британской финансовой компании Blacktower Group провели исследование на предмет удобства стран Европы для проживания пенсионеров. Результаты опубликованы на официальном сайте организации Blacktowerfm.com.

Уровень качества жизни пенсионеров в разных странах сравнивали по пяти параметрам: уровень преступности в стране, отношение размеров пенсий к стоимости продуктов первой необходимости, процент населения старше 65 лет, стоимость жилья, а также средняя продолжительность жизни.

Так, по данным показателям оказалось, что в тройку аутсайдеров попали Белоруссия (худший показатель), Албания (второе место с конца) и Украина (третье место с конца). В лидерах же оказались Финляндия (первое место), Испания (второе место) и Словения (третье место).