Самара, , 14:22 — REGNUM Новую схему дорожного движения вводят на время реконструкции автотрассы М-5 «Урал» на участке км 1034 — 1042 в Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Поволжуправтодора.

Сообщается, что изменение в схеме движения транспорта вводятся в районе примыкания обводной дороги города Самары к федеральной трассе.

«Съезд вправо при движении по Самарской обводной дороге в сторону Уфы теперь временно закрыт, маршрут перенаправлен прямо в сторону Москвы. При следовании к Уфе по обводной дороге водителям транспортных средств необходимо проехать прямо до ближайшего съезда (разворот в сторону Самары), двигаться по нему до следующего съезда (разворот в сторону обводной дороги), а затем, доехав до съезда к Уфе, совершить разворот в нужном направлении», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на других направлениях движение автомашин остается без изменений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области две первые стартовые надвижки пролетных строений моста через Волгу, протяженность которого составит 3,7 км, планируют осуществить уже в мае — июне 2021 года.