Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Около 80 км газопровода «Северный поток — 2» нужно построить для завершения строительных работ по проекту, сообщил на пресс-конференции генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.

По данным Крузе, осталось построить около 80 км трубопровода. Впрочем, детальной информацией о ходе работ по проекту консул не располагает.

Крузе уточнил, что в Германии уверены в успешном завершении работ. «Мы исходим из того, что газопровод будет достроен», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.

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