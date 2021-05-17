Тбилиси, , 14:20 — REGNUM В Грузии снижаются темпы распространения коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 17 мая заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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Врач отметил, что при снижении показателей о количестве новых выявленных случаев заражения, в стране регистрируют достаточно много случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

«Одним из серьёзных индикаторов является показатель смертности. К сожалению, пока этот показатель находится на высоком уровне. Известно, что смертность растёт спустя две недели после пикового периода», — сказал Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно официальным данным на 17 мая, за прошедшие сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом. Умерли за этот период 27 пациентов с COVID-19.

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