Баку, , 14:17 — REGNUM С 18 мая на территории Азербайджана начнется вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V». Об этом 17 мая говорится в сообщении минздрава страны, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

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«С 18 мая с целью вакцинации от новой коронавирусной инфекции граждане смогут использовать препарат российского производства «Спутник V», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что принять участие в прививочной компании с использованием российского препарата смогут жители республики в возрасте старше 18 лет. При этом уточняется, что вначале вакцинация с использованием «Спутника V» будет идти в оздоровительном центре в Баку.

Отметим, за все время пандемии в Азербайджане было выявлено в общей сложности 329 843 носителя коронавируса при 4779 скончавшихся от COVID-19. При этом на данный момент в стране около 1,8 млн человек уже прошли вакцинацию от нового заболевания, которая началась в стране 18 января.