Нальчик, , 14:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии одним из привитых против коронавируса стал глава республики Казбек Коков. Он подал пример жителям региона и сообщил об этом 17 мая в своем ежегодном послании перед парламентом Кабардино-Балкарии.

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Коков подчеркнул, что призывать к участию в вакцинации он сам бы не стал, если бы не сделал прививку.

«Мы все должны провакцинироваться, не говорил бы сегодня об этом, если бы сам не провакцинировался. <…> Воспользовался услугами нашей первой родной поликлиники, сделал вакцину в городе Нальчике»,— цитирует ТАСС главу Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии уже сделали прививки от COVID-19 почти 30 тыс. жителей региона.