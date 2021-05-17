Щёкино, Тульская область, , 14:15 — REGNUM Частный пансионат закрыт в Щёкино Тульской области после прокурорской проверки, об этом сообщили 17 мая в пресс-службе надзорного ведомства. Следственные органы возбудили после проверки пять уголовных дел.

Как сообщается, в ходе проверки исполнения ООО «Пансионат для нуждающихся в уходе людей «Родимый дом» законодательства прокурорами выявлены многочисленные нарушения требований санитарных норм. Так, персонал работал с поддельными медицинскими книжками, в столовой обнаружили возбудителей кишечных инфекций. Выявлены и нарушения противопожарной безопасности — аварийное освещение и автоматическая пожарная сигнализация в учреждении отсутствовали.

По постановлениям прокурора директор пансионата привлечена к административной ответственности по двум статьям, общая сумма штрафов составила 65 тыс. рублей. Также на 65 тыс. рублей оштрафовано юрлицо пансионата.

Деятельность пансионата приостановлена судом по иску прокурора до устранения выявленных нарушений. Между тем, следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили пять уголовных дел в связи с использованием поддельных официальных документов.