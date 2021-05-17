Волгоград, 17 мая 2021, 14:18 — REGNUM Особый противопожарный режим начнёт действовать на территории Волгоградской области с 18 мая. В регионе поставлены задачи по усилению контроля за обстановкой, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе обладминистрации.
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По данным губернатора Андрея Бочарова, в последние дни на территории Волгоградской области регистрируется до 15 и более возгораний в сутки, что в три — пять раз больше, чем неделю назад. Участились пожары в садовых товариществах. В подавляющем большинстве случаев это связано с человеческим фактором.
С начала 2021 года в Волгоградской области зарегистрировано более двух тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара.