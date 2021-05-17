Москва, , 14:12 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ксению Разуваеву руководителем Росмолодежи. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 мая на сайте правительства.

«Руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) стала Ксения Разуваева», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что Разуваева родилась 6 февраля 1991 года. Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, позже магистратуру в Российском государственном социальном университете.

«(Разуваева) имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтёрского движения России», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Заренина и Дмитрия Кима заместителями заместителям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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