Москва, 17 мая 2021, 14:12 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ксению Разуваеву руководителем Росмолодежи. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 мая на сайте правительства.
Отмечается, что Разуваева родилась 6 февраля 1991 года. Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, позже магистратуру в Российском государственном социальном университете.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Заренина и Дмитрия Кима заместителями заместителям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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