Новосибирск, , 14:12 — REGNUM На территории Новосибирской области проживают более 41 600 собак и кошек, включая как домашних, так и животных без владельцев. Для сравнения, в 2020 году их было 46 612. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления ветеринарии Владимир Гоппе.

По словам Гоппе, вызывают тревогу факты нападения домашних животных на людей. В 2020 году было зарегистрировано 6564 случая укусов человека животными, в том числе животными без владельцев. За пять месяцев 2021 года зарегистрировано 1136 таких случаев.

«Федеральным законом № 498-ФЗ предусмотрен возврат животных без владельцев после проведения определённых процедур на прежнее место обитания, но возвращённые животные по-прежнему представляют опасность для человека, — отметил Гоппе. — Для решения этого вопроса предлагаем внести изменения в пункт 1 статьи 231 Гражданского кодекса в части сокращения срока розыска собственника животного с 6 месяцев до 1 месяца, после чего органы местного самоуправления смогут передавать отловленных животных гражданам на содержание, либо, в случае их невостребованности, передавать таких животных в приюты. Для обеспечения возможности размещения отловленных животных в соответствии с 498-м федеральным законом необходимо разработать и утвердить федеральную государственную программу по строительству в субъектах Российской Федерации межмуниципальных приютов для животных».

На территории области в настоящее время зарегистрировано десять приютов для животных, из них два муниципальных и восемь частных. Практически все они полностью заняты отловленными животными и не могут размещать новых обитателей.