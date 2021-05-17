Москва, , 14:16 — REGNUM Комиссия по экономической и социальной политике Московской городской думы поддержала предложенные мэрией города поправки в бюджет столицы. Соответствующее решение было принято 17 мая.

«За» предложенные поправки проголосовало шесть членов комиссии, «против» — четыре. Предполагается что голосование за принятие изменений в бюджет столицы состоится 19 мая на заседании Мосгордумы.

Поправки в закон о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период предполагают увеличение объема доходов и расходов городской казны на 191,3 млрд.

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