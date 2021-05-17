Абакан, , 14:11 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов сделал прививку от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Валентин Коновалов в прививочном кабинете R-19.ru

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17 мая Коновалов привился первым компонентом отечественной вакцины «Спутник V». До этого он сдал анализы и прошел осмотр у терапевта в поликлинике по месту жительства. Вторая прививка предстоит через три недели.

Глава республики подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Прошло погода с того момента, как я переболел коронавирусом. Уровень антител в крови снизился, противопоказаний для вакцинации не было», — отметил он.

Напомним, по состоянию на 17 мая в Хакасии от коронавирусной инфекции привито около 49 тысяч человек. Обе дозы вакцины получили более 38 тысяч жителей региона.

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