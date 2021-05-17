Сингапур, , 14:11 — REGNUM Правительство Сингапура закроет школы, начиная с 19 мая, чтобы избежать передачи «индийского» штамма коронавируса B1617, сообщает CNN Indonesia.

В министерстве образования Сингапура заявили, что школы планируют закрыть до 28 мая. Власти объявили, что начальные, средние школы и колледжи перейдут на онлайн-обучение.

В Сингапуре с населением 5,7 млн человек было зарегистрировано более 61 000 случаев заражения коронавирусом и 31 случай смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур введет строгие ограничения на социальную и другую общественную деятельность, начиная с 16 мая и заканчивая серединой июня.

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