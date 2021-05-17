Москва, 17 мая 2021, 14:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 мая провёл встречу с председателем правления компании «Новатэк» Леонидом Михельсоном.
На встрече глава компании рассказал о крупнейших проектах, в частности, связанных с добычей, транспортировкой и реализацией сжиженного природного газа (СПГ).
Так, по словам Михельсона, проект «Ямал СПГ» превысил проектную мощность на 14%, а проект «Арктик СПГ — 2» может завершиться на год раньше запланированного — в 2025 году.
Компания планирует запустить новые линии производства сжиженного газа.