Владикавказ, , 14:08 — REGNUM В Северную Осетию поступила первая партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». В минздраве региона сообщили о том, что она состоит из 1620 доз и распределена уже по всем пунктам вакцинации.

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Каждый житель республики может теперь выбирать, какой вакциной он хотел бы привиться — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». Вторая, как отметили в ведомстве, так же, как и первая, — двукомпонентная. Между введением первого и второго компонента должны пройти от 14 дней до 21 дня.

В настоящее время в Северной Осетии привиты от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» уже 38 077 человек. При этом полностью привился, сделав оба компонента препарата, 27 321 житель республики.