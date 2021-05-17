Москва, , 14:08 — REGNUM Наблюдаемое в России замедление темпов роста цен на новостройки произошло из-за насыщения потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ перестают расти цены на новостройки.

«Замедление темпов роста цен на новостройки было предсказуемо: во-первых, произошло насыщение потребительского спроса, во-вторых, к сожалению, за последний год, когда были высокие темпы роста цен на недвижимость, реальные располагаемые доходы населения не увеличивались. Однако льготная ипотека подстегивала спрос, — сказала Седова. — Цены на новостройки замедлят темпы роста до 1 июля 2021 года, затем, вероятно, будет снижение цен на 3−4%. Рынок чрезвычайно разогрет, поэтому не стоит ожидать глобальной коррекции».

В будущем, как полагает Седова, не следует ожидать снижения цен на новостройки.

«Это зависит от уровня платёжеспособного спроса, а в условиях ожидающегося экономического роста есть надежда на его рост», — сказала Седова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повсеместный переход в России на эскроу-счета может привести к сокращению объемов строительства.

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