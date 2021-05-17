Москва, , 14:07 — REGNUM Высказывания спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти выглядят очень экзальтированно. Такую оценку дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что не знаком с высказываниями Чубайса в интервью «Коммерсанту».

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«Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания, это его право», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что в истории Советского Союза было всё — и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско.

«Советский Союз во многом спас весь мир от фашизма во время Второй мировой войны, Советский Союз смог восстановиться из руин после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, и Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации, — сказал Песков. — Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не первый раз позволяет себе резкие высказывания о руководстве и жителях Советского Союза. Так, несколько лет назад в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи» он высказал мнение, что советские граждане были лентяями, а первопричиной этого было крестьянство. Кроме того, в Советском Союзе все было построено на лжи, и все это знали за исключением «нескольких тысяч идиотов». По словам Чубайса, вина за происходящее лежала на поздней советской власти.