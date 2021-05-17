Уфа, , 14:12 — REGNUM Бывшую учительницу физкультуры обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2019 года и в сентябре 2021 года в Уфе 36-летняя обвиняемая, работая учителем физкультуры в школе, на уроке нанесла семи второклассникам удары скакалкой по телу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурантка уголовного дела не признала и написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Сообщается, что женщина не признала вину в совершении преступления и уволилась по собственному желанию. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.