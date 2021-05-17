Киев, , 14:11 — REGNUM 47% жителей Украины больше опасаются экономических последствий пандемии SARS-CoV-2, чем самой инфекции. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба социологической группы «Рейтинг» со ссылкой на результаты исследования.

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32% опрошенных заявили, что скорее боятся заразиться коронавирусом SARS-CoV-2, а 15% — ничего не боятся.

Идею производства вакцин от COVID-19 на Украине, даже если они будут дороже иностранных, поддерживает 61% и не поддерживает 32% опрошенных.

74% респондентов уверены, что Украине следует начать разработку собственной вакцины. Против этой идеи высказался 21% респондентов.

55% опрошенных не считают, что в данный момент следует увольнять министра здравоохранения Максима Степанова.

Опрос проводился с 4 по 8 мая 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее группа «Рейтинг» выяснила, что 79% жителей Украины не поддерживают идею продажи земли иностранцам, а 77% опрошенных выступают за проведение рейтинга по данному вопросу.

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