Киев, , 14:03 — REGNUM Попытки давления на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его политсилу, которая пользуется широкой поддержкой украинцев, демонстрируют неспособность украинской власти выстраивать диалог и решать накопившиеся в стране проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» 17 мая заявил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, комментируя последние события в стране.

Политик считает, что поскольку в Москве будут поддерживать те украинские политические силы, которые выступают за диалог с Россией, поэтому преследование Медведчука украинской властью является также попыткой «подразнить кого-то в Кремле».

«Россия, естественно, заинтересована в том, чтобы в Украине были политические силы, которые выступают за то, чтобы с Россией была нормальная торговля, продвигалось мирное урегулирование в Донбассе, в этом как раз и есть платформа нашей партии, а не просто личные отношения между Медведчуком и Путиным», — сказал Волошин.

Далее политик подчеркнул, что в том случае, когда «страна отказывается от диалога, остается только конфликт». Поэтому, по мнению народного депутата, «режим Зеленского» занимает такую же бескомпромиссную позицию, как и режим его предшественника Петра Порошенко, и вместо того, чтобы договариваться, действующая власть занимается политическим преследованием.

«Возбуждаются многочисленные уголовные дела, закрыты телеканалы абсолютно незаконно, постоянное блокирование Минского процесса, постоянные призывы к западу об усилении санкций», — перечислил Волошин ряд последних шагов, предпринятых властью Владимира Зеленского против оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. По решению суда до 10 июня политик должен находиться под круглосуточным домашним арестом. 14 мая, после решения суда, пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что Медведчук является для президента РФ Владимира Путина политиком, который придерживается позиции о необходимости налаживания отношений между двумя странами.