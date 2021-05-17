Москва, , 14:06 — REGNUM Дополнительные доходы, поступившие в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период решено потратить на развитие инфраструктуры для того, чтобы ускорить восстановление экономики столицы. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия у чиновника уточнили, почему власти решили не направлять дополнительные доходы на сокращение дефицита столичного бюджета. Эти меры позволили бы как минимум уменьшить объем займов, по которым город вынужден будет выплачивать проценты.

«Ответ здесь очень простой. Мы дополнительные доходы направляем на реализацию инфраструктурных проектов, на инвестиции. А именно инвестиции являются главным фактором экономического роста. Нам нужно как можно скорее восстановить экономику на докризисный уровень и выйти на траекторию уверенного роста», — сказала Зяббарова.

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