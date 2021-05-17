Москва, , 14:01 — REGNUM Российские власти вряд ли могут серьёзно рассматривать предложение Украины об обмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России граждан Украины. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов публично заявил о готовности официального Киева в случае осуждения Медведчука обменять его в Россию — на граждан Украины, заключенных в российских тюрьмах. Стоит отметить, что в Киеве обсуждают это сценарий, делая вид согласие самого лидера ОПЗЖ и России им не нужно.

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