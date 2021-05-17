Москва, 17 мая 2021, 14:01 — REGNUM Российские власти вряд ли могут серьёзно рассматривать предложение Украины об обмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России граждан Украины. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов публично заявил о готовности официального Киева в случае осуждения Медведчука обменять его в Россию — на граждан Украины, заключенных в российских тюрьмах. Стоит отметить, что в Киеве обсуждают это сценарий, делая вид согласие самого лидера ОПЗЖ и России им не нужно.
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