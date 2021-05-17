Москва, 17 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Определены лучшие спортсмены России 2020 года по версии Федерации спортивных журналистов России. Церемония вручения премии «Серебряная лань» прошла 17 мая в Москве.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Всего было определено десять лауреатов. Среди них теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, фигуристка Алёна Косторная, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Также в список вошли Екатерина Катникова и Роман Репилов (санный спорт), Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва (велоспорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Константин Курохтин (паралимпийский кёрлинг).

Лучшим тренером года признан Александр Кузнецов (велоспорт). Командой года стала сборная России по шахматам.