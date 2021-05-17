Таллин, , 14:01 — REGNUM Включение Эстонии, Латвии и Литвы в список недружественных России стран будет означать лишь одно: эти страны не сделали выводов из объявления Чехии и США первыми в этом списке и продолжили свою антироссийскую деятельность. Такое мнение российский политолог Александр Носович высказал изданиюrubaltic.ru.

По его мнению, это относится и к другим странам активного «русофобского блока» — Польше, Украине, Грузии.

«Залог непопадания в список — отказ от актов неприкрытой враждебности в будущем, что делает практически неизбежным распространение санкций на Литву, Латвию и Эстонию, потому что Прибалтике свою антироссийскую природу не перебороть», — считает политолог.

По его мнению, в Москве есть понимание, что страны Балтии лишены суверенитета и зависимы в своих стратегических решениях от руководящих центров в Брюсселе и Вашингтоне. Однако залихватская антироссийская политика всегда была инициативой этих трех стран, которые даже видят свою ценность в глазах западных союзников в том, что в любой кампании против Москвы они всегда первые.

Носович убежден, что Россия дала им шанс и не стала официально признавать их враждебность, но, если это случится, для прибалтов это будет означать куда худшую ситуацию. Так как к тому времени нормативная база внешней политики России по отношению к признанным враждебными странам будет несравнима с нынешней. Ведь пока Москва всего лишь запретила посольствам Чехии и США принимать на работу российских граждан, но в списке «рычагов давления» могут появится и другие решения.

Это неизбежно, уверен Носович.