Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Убийцей троих человек в сквере Джавахарлала Неру в Екатеринбурге стал житель Туринского района Свердловской области, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Гражданин 1987 года рождения не был ранее судим. Он официально нигде не трудоустроен и проживает в Туринском районе Свердловской области.

По данным полиции, в компании граждан, находящихся в сквере, мог произойти конфликт, который и перетёк в поножовщину. Полиция продолжает работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие являлись вахтовиками, которые планировали сделать пересадку в Екатеринбурге. Об этом сообщал, по словам журналистов, работник железнодорожного вокзала.

Гражданин оказал сопротивление при задержании, полицейские применили в отношении мужчины табельное оружие. Убийцу госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Убитые в екатеринбургском сквере оказались вахтовиками