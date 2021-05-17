Москва, 17 мая, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий применение КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) в ходе голосования на выборах, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Использование КОИБ

Экономия бюджетных средств при отказе от использования КОИБ во время голосования позволит увеличить финансирование социальной политики государства, считает автор инициативы.

В целом, отмечает парламентарий, проект изменений предполагает исключить все факторы, которые могут повлиять на ход выборов и как следствие исказить выбор избирателей, устранить коллизию в законодательстве Российской Федерации о проведении выборов и позволит максимально открыто проводить процесс голосования.

Он также считает, что голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о проведении выборов в части организации выборов, нарушая единство подхода при проведении выборов и позволяя допускать значительные нарушения членами избирательной комиссии.