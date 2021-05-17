Рига, , 13:58 — REGNUM Тренерский штаб сборной Латвии назвал 28 игроков, которые сыграют на домашнем Чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщили в Федерации хоккея Латвии, отметив, что в итоговую заявку вошли 16 нападающих, 9 защитников и 3 вратаря.

Это одна из самых опытных сборных страны за последние годы. Так, для нападающего Микелиса Редлиха это уже 13-й ЧМ. Защитник Кристап Сотниекс на чемпионате мира сыграет в 12-й раз, а Каспар Даугавиньш, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш и Гинт Мейя — в десятый. В сборной лишь один дебютант — 22-летний нападающий Ренарс Крастенбергс.

На турнире в Риге за сборную не сыграют все четыре латвийских легионера НХЛ: отказались форвард «Сан-Хосе Шаркс» Рудольф Балцерс и голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, травму получил нападающий «Баффало Сейбрз» Земгус Гиргенсонс. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Теодорс Блюгерс продолжает вместе с клубом бороться за Кубок Стэнли.

В официальный состав сборной также не вошли вратарь Густавс Григалс, защитник Роберт Мамчичс и нападающий Даниелс Берзиньш.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Италией и Казахстаном.