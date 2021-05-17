Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM Авиакомпания Air Astana приостановила авиасообщение по маршруту Алма-Ата — Мале из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Глава ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей сказала, что из-за коронавируса на Мальдивах ввели комендантский час. По её словам, многие работники туристических компаний — выходцы из Индии, где в настоящее время наблюдается сильная эпидемия.

Авиарейс Алма-Ата — Мале приостановлен до 31 мая. Вместе с тем 17, 19 и 24 мая будут запущены вывозные авиарейсы.

Жители Казахстана, отдыхающие на Мальдивах, после возвращения должны будут пройти двухнедельный карантин.