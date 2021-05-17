Москва, , 13:56 — REGNUM Алтайский край, который наравне с девятью другими отстающими регионами, разработал индивидуальную программу социально-экономического развития (ИПСЭР), 17 мая не просто держал ответ на круглом столе в Совете Федерации, но и удостоился похвалы со стороны экс-губернатора, а ныне сенатора Александра Карлина, а того, в свою очередь, похвалил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Подробности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Совфеде оценили Алтайский край по реализации индивидуальной программы Цитата из видео

В Алтайскую ИПСЭР вошли девять мероприятий с объемом финансирования из федерального бюджета на 2020—2024 годы в размере пяти миллиардов рублей. Власти региона заверили, что проблем с её реализацией нет. Из запланированных в регионе 2500 новых рабочих мест в 2020 году было открыто 545, ещё 1300 мест обещают организовать в течение 2021 года.

Александр Карлин обратил внимание коллег на то, что Алтайский край — это регион, у которого нулевые задолженности регионального бюджета. Поэтому подготовленный властями пакет документов по строительству дороги в обход Барнаула стоимостью 60 миллиардов рублей имеет все шансы быть одобренным.

Поскольку Алтайский край обладает самой большой в России дорожной сетью (её протяжённость составляет 55 тысяч километров), Карлин также считает необходимым программу его развития ещё более индивидуализировать (55 тысяч единиц приобретённой дорожной техники на 59 районов — несерьёзно).

Также, по его словам, краю ощутимо поможет перевод в федеральную собственность дороги Алтай — Кузбасс. Андрей Кутепов с этим согласился, а вот что касается проблемы, связанной с намерением Минэнерго уравнять энерготарифы в Алтайском крае и Республике Алтай — напомнил, что этот вопрос зависит от самих регионов: главам двух Алтаев в этом направлении нужно активно работать.

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«Приятно видеть, когда у главы региона информация от зубов отскакивает», — заключил Андрей Кутепов. Когда его коллеги поправили, он лишь отметил, что бывших губернаторов не бывает.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании обсуждалась ситуация в шести регионах из десяти (в Чувашии, Калмыкии, Адыгее, Алтайском крае, а также — в Курганской и Псковской областях).

В Алтайском крае наибольший объем ресурсов (около 1,4 миллиарда рублей) предполагается направить на востребованную со стороны бизнеса поддержку в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на приобретение оборудования. На докапитализацию Фонда развития Алтайского края и Фонда микрозаймов предусмотрено 949,4 миллиона рублей и 1 миллиард 90,8 миллиона рублей соответственно.

Также в рамках программы ведётся работа по снижению нетарифных барьеров во внешнеэкономической деятельности и созданию промышленных парков и технопарков.

За счет ресурсных возможностей программы строится школа в микрорайоне Спутник города Барнаула, где на сегодня отсутствует общеобразовательное учреждение.

В строящихся жилых кварталах 2012 и 2036 получит развитие инженерная и дорожная инфраструктура. Также часть средств программы будет направлена на обновление коммунальной и дорожно-строительной техники, что важно для поддержания в нормативном состоянии протяженной дорожной сети.

Эффективность реализации ИПСЭР остальных четырёх регионов рассмотрят на очередном круглом столе.

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