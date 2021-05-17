Лондон, , 14:07 — REGNUM Британские власти предложили ЕС поэтапный план введения таможенных и фитосанитарных проверок продовольствия, которое поставляется в Северную Ирландию с территории Соединенного Королевства. Об этом сообщает 17 мая BBC со ссылкой на документ.

Проверки продуктов питания предусмотрены североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе Британии из состава ЕС. В марте британские власти продлили до 1 октября льготный период, в течение которого поставщикам не нужны фитосанитарные сертификаты для доставки в Ольстер продуктов животного происхождения и некоторых растений.

Предприниматели предупреждали о возможном дефиците товаров из-за таможенных процедур. Еврокомиссия в ответ на продление льготного периода запустила юридическую процедуру против Лондона за нарушение соглашения о Brexit.

Теперь Лондон предложил четыре этапа введения таможенных проверок. В октябре предложено ввести их в отношении немороженого мяса, в конце января 2022 года — в отношении молочной продукции и вин, овощей и фруктов. Затем — ввести проверки кормов для животных, органических удобрений и композитных изделий.

Пока неизвестна официальная позиция Евросоюза на этот счёт, стороны ведут переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Ирландия осталась частью таможенной территории ЕС после выхода Великобритании из состава содружества. Для перевозки некоторых товаров с остальной британской территории в Ольстер требуется введение контрольных процедур.