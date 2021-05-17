Тбилиси, 17 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом 17 мая сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Mfa.gov.ge Давид Залканиани

Глава грузинского МИД рассказал журналистам, что прибыл в Киев для обсуждения вопроса о вхождении Грузии и Украины в НАТО и Евросоюз. Дипломат отметил, что Киеву и Тбилиси нужно координировать свою деятельность по этим вопросам.

«Мы давно начали эту совместную деятельность. Мы работаем во всех международных организациях, как в НАТО, так и в Евросоюзе», — сказал журналистам Залкалиани.

Он добавил, что в рамках визита также будет участвовать в трёхсторонней встрече с представителями Молдавии и Украины.

Стоит отметить, что это первый за десять лет визит министра иностранных дел Грузии на Украину.