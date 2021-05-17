Москва, , 13:54 — REGNUM В Москве планируется увеличить расходы на строительство дорог. Об этом 17 мая заявила глава департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM

Соответствующие меры предусмотрены в проекте поправок в закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период. Так, 83,6 млрд рублей предлагается направить на выполнение проектных и строительных работ на важнейших участках улично-дорожной сети. Дополнительное финансирование поступит на строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, Южной рокады, развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкой, искусственного сооружения через реку Пехорка, а также на создание подъездов к новым производственным объектам технополиса «Москва» в промышленной зоне Руднево.

«Увеличение финансирования позволит ускорить завершение строительства и ввод данных объектов», — сказала Зяббарова.

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