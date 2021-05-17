Сеул, , 13:55 — REGNUM В сети появились первые снимки рестайлингового седана KIA K9 (K900), созданного для южнокорейского авторынка. Фотографии машины распространила пресс-служба автопроизводителя.

Обновлённый седан KIA K900 Пресс-служба KIA

В связи с тем, что предыдущая версия модели KIA K9/K900 продавалась на мировом рынке очень плохо, в компании решили серьёзно переработать внешность автомобиля.

K900 получит суженную головную оптику, более крупную радиаторную решётку и обновлённую эмблему. Также автопроизводители оснастят машину стильными 19-дюймовыми дисками и светящейся полосой между задними фонарями.

Подробностей об интерьере, как и о технической составляющей модели, пока нет.

Ранее в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг прошли заключительные испытания кроссовера KIA Sportage четвёртого поколения с индексом NQ5. Этот автомобиль получит такую же платформу, что и модель Tucson, а также бензиновые и дизельные наддувные двигатели рабочим объёмом 1,6 л.

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