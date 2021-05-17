Минск, , 13:52 — REGNUM Министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич констатировала «оптимизацию» отпусков по уходу за ребёнком. Под «оптимизацией» чиновники постсоветской республики понимают сокращения. Такой термин использовался ранее при сокращениях численности госслужащих и рабочих.

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В эфире гостелеканала «СТВ» 16 мая Костевич сообщила, что нынешние сроки «декретных» отпусков утверждались в 1990-е годы. Тогда отпуск по уходу за ребёнком в возрасте до трех лет был серьезной поддержкой для семьи и женщины. «Сегодня мы понимаем ту скорость, с которой развивается все: технологии, экономика, люди. Отпуск три года необязательный, это право женщины три года находиться в отпуске. Можно быть год, полтора, два — решение за женщиной. Видя по выходу на работу, наши женщины все-таки находятся в отпуске до трех лет. Не хотят расти в профессии? Я бы так не сказала», — отметила чиновница.

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Министр признала, что «есть проблема инфраструктуры (услуги по уходу за детьми)», отметив при этом: «Я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей — это все позволит сбалансировать, тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск. Это действительно очень дорогое удовольствие для государства. Чтобы понимать масштаб этого пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сегодня на первого ребенка выделяется 472 рубля, на второго и последующих деток выплачивается суммарно два пособия в месяц — 670 рублей. Минимальная зарплата 400 рублей у нас сегодня в стране. На мой взгляд, это серьезная финансовая поддержка для семьи. Хотя уже тоже мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28−29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает».

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«Рожайте, поддерживайте нашу демографическую безопасность», — призвала министр труда и социальной защиты Белоруссии.

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