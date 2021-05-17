Дудинка, Красноярский край, , 13:52 — REGNUM О ходе устранения аварии на Дудинской нефтебазе доложили губернатору Красноярского края Александру Уссу. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Усс поручил краевому агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности держать ситуацию на особом контроле.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 17 мая на Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания» (входит в структуру ГМК «Норильский никель»).

Как уточнили в «Норникеле», во время осмотра специалисты обнаружили «незначительное нарушение герметичности» резервуара № 99. Объём утечки дизтоплива составил 20 литров. В пресс-службе компании заявили, что воздействие на окружающую среду исключено, однако для минимизации рисков принимаются все необходимые меры. Топливо перекачивают в резервные резервуары и ёмкости подвижного железнодорожного состава.

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Проверку по данному факту проводят краевая прокуратура, Ростехнадзор и Росприроднадзор.

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