Москва, , 13:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель нацсобрания Армении Арарат Мирзоян обсудили двусторонние отношения стран, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе встречи был поднят вопрос о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, стороны отметили вклад президента РФ Владимира Путина в урегулирование конфликта.

«Наш президент много сделал, чтобы остановить этот конфликт, который мог перерасти в жуткую ситуацию», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он также выразил надежду на встречу в рамках заседания ПА ОДКБ, которое состоится 1 июля.

Мирзоян со своей стороны отметил, что Армению и Россию связывают особые, братские отношения, которые основываются на многовековой истории.

«Я уверен, никто не сомневается, что эти отношения будут дальше динамично развиваться и укрепляться», — сказал Мирзоян.

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