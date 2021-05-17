Джакарта, , 13:50 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило, что в провинции Восточная Ява выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Министр здравоохранения Буди Гунади Садикин подтвердил, что мутации коронавируса были завезены в Индонезию из-за границы, в частности, из Конго и Малайзии.

Согласно последним данным, в Индонезии зарегистрировано 14 носителей штамма коронавируса B117.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей Индонезии, полностью привившихся от коронавируса, достигло 9 066 982 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 9 млн человек полностью привили от коронавируса