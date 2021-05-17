Москва, , 13:50 — REGNUM Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина и её соперница по матчу мировую корону, польская спортсменка Наталья Садовска награждены призом «За проявленное благородство». Церемония вручения состоялась 17 мая в Москве.

Специальные награды спортсменкам присудили Российский комитет фейр-плей и руководство Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, 3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, обыграв Садовску. Во время четвёртого раунда матча произошёл скандал: по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) организаторы убрали флаг России и табличку с именем российской спортсменки прямо во время встречи.

Тансыккужина ту партию проиграла, а инцидент вызвал большой общественный резонанс.

После этого Садовска в знак солидарности с Тансыккужиной убрала со стола флаг своей страны.

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