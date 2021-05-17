Рига, , 13:50 — REGNUM В ежегодном исследовании Rainbow Europe, посвященном отношению жителей континента к сексуальным меньшинствам, Латвия заняла 41 место из 49 стран Европы. Об этом говорится в заявлении Объединения ЛГБТ Латвии «Мозаика».

Подчеркивается, что в рейтинге Латвия сохраняет такую позицию последние пять лет. Хуже, чем в Латвии, ситуация с защитой прав сексменьшинств в Евросоюзе, согласно рейтингу, только в Польше. Далее следуют такие страны континента, как Сан-Марино, Белоруссия, Монако, Россия, Армения, Турция и Азербайджан.

В 2019 и 2020 году в Латвии были зафиксированы 500 случаев призывов ненависти, направленных против ЛГБТ-сообщества. В полицию были поданы 32 заявления, в девяти случаях было возбуждено уголовное дело.

17 мая в мире отмечается международный день борьбы с гомофобией, трансофобией и бифобией.