Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM В Ростовской области с начала 2021 года наиболее подорожали овощи, фрукты, яйца, мясо и птица. Об этом сообщается в отчёте Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

В период с января по апрель 2021 года продовольственные товары (без учёта горячительных напитков) в целом подорожали на 4,9%. Резкий рост отмечен на овощи и фрукты — на 13,2%, яйца — 9%, мясо и птицу — 8,1%. От 2,2% до 4,7% подорожали хлеб, крупы, макароны, рыба.

Подешевели только масла сливочное и подсолнечное (до 0,3%), однако снижение стоимости едва ли заметно.