Севастополь, , 13:49 — REGNUM Троих подозреваемых в похищении человека задержали сотрудники правоохранительных органов в Севастополе, сообщили 17 мая в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Задержанным предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений (п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Обвиняемые по делу являются предпринимателями в сфере строительного бизнеса. По версии следствия, ранее они познакомились с соучредителем одного из магазинов в Симферополе и позже решили организовать его похищение с целью получения от родственников выкупа. Для организации преступления подельники тщательно изучали его образ жизни, маршруты передвижения, вели наблюдение за местом жительства. Рано утром, когда бизнесмен вышел на прогулку с собакой рядом со своим домом в Севастополе, на него напали, насильно усадили в автомобиль, надели наручники и угрожали пистолетом. Похитители двигались в сторону Симферополя — именно там предполагалось удерживать похищенного.

«На участке автодороги в Балаклавском районе похитители были блокированы и задержаны сотрудниками оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по Республике Крым во взаимодействии с сотрудниками УВД по г. Севастополю, которым в ходе оперативных мероприятий стало известно о готовящемся преступлении. В результате спецоперации заложник был освобожден», — уточнили в СК.

В настоящее время все трое фигурантов дела по ходатайству следствия отправлены под стражу.